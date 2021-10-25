Появились подробности задержания фанатов «Спартака» после матча с «Зенитом»

Болельщик московского «Спартака» Иван Федоров рассказал подробности задержания во время матча 12 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит KP.RU

Мужчина рассказал, что в перерыве между первым и вторым таймом около ста фанатов московской команды пошли на выход со стадиона, однако их отказались выпускать. «На нас полетели стюарды и ОМОН. Начали вылавливать тех, кто громче всех орал, всех били дубинками, шокерами. Отвезли в отделение. Сотрудник полиции кричал из-за того, что кто-то слил эту информацию в Telegram-канал. У парня, который там сейчас, пробита голова», — подчеркнул он.

Видео задержания после поражения «Спартака» от «Зенита» появилось 24 октября. На записи показано, как полицейские сначала скрутили мужчину и повалили его на землю, а затем избили при попытке покинуть территорию стадиона. При этом использовались дубинки и электрошокеры.

По информации МВД, болельщиков привлекли к ответственности за мелкое хулиганство. На данный момент задержанные находятся в отделе, у одного из них серьезная травма головы.

24 октября «Спартак» потерпел разгромное поражение от «Зенита» со счетом 1:7. Это самая крупная победа сине-бело-голубых в истории очных противостояний со столичным клубом.