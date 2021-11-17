Юрист порассуждал о наказании для напавшего на главу IT-компании тестя Кокорина

Адвокат Максим Калинов дал юридическую оценку инциденту с участием тестя российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслана Валитова. Об этом сообщает «Газета.ru».

Юрист по уголовным делам поделился своими рассуждениями относительно последствий и возможного наказания для Валитова с точки зрения закона. Калинов подчеркнул, что в данном случае речь может идти только о гражданском деле. Лев Матвеев, который подвергся нападению со стороны Валитова, может подать иск на причинение вреда имуществу. Уголовное преследование тестю Кокорина не грозит, так как он не нанес вреда здоровью Матвеева.

Ранее 17 ноября стало известно, что Валитов напал на главу крупной IT-компании Льва Матвеева. Тесть Кокорина решил, что мужчина слишком быстро передвигался на автомобиле. Дождавшись, когда Матвеев остановится у ворот собственного коттеджа, Валитов подошел к нему, ударил по машине, а затем напал и на самого Матвеева.

Инцидент произошел в Подмосковье. Матвеев уже обратился в полицию. По его мнению, нападавший находился под действием наркотиков.