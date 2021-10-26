Кокорина призвали «взяться за голову»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слова экс-полузащитника ЦСКА Иржи Ярошика, который посоветовал российскому форварду «Фиорентины» Александру Кокорину провести полгода в чемпионате Нидерландов. Его цитирует «ВсеПроСпорт».

По мнению Булыкина, в случае Кокорина важно угадать с командой. «А клуб там только один по уровню хороший — это "Аякс", который по уровню Лиги чемпионов», — заметил бывший спортсмен.

Бывший нападающий сборной подчеркнул, что Кокорину важно почувствовать уверенность на поле. «Все знают, что у него есть мастерство, но, к сожалению, с характером не все так хорошо», — сказал он. Экс-игрок добавил, что россиянину нужно начать играть и тренироваться, и призвал его «взяться за голову».

23 октября проблемы Кокорина объяснил бывший футболист «Анжи» и «Барселоны» Самуэль Это'О. Камерунец заметил, что без стопроцентной самоотдачи можно потерять весь талант — это, по мнению футболиста, и произошло с россиянином.

За «Фиорентину» Кокорин выступает с 2021 года. Нападающий также известен по выступлениям за российские клубы «Динамо», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2013-м форвард перешел в «Анжи», но не сыграл за команду ни одного матча. С 2011-го по 2017 год он привлекался к играм за сборную России.