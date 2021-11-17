Первый в мире охотничий патрон со световым элементом разработали в России

В России разработали первый в мире трассирующий патрон для охоты. Дробовой патрон «Шлейф-Вектор» со светящимся элементом позволяет определять траекторию полета дроби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В сообщении отметили, что новый патрон разработали инженеры холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Представленный боеприпас получил световой элемент, который визуализирует траекторию полета. Это позволяет корректировать последующие выстрелы на охоте или в стендовой стрельбе.

«При выстреле контейнер разделяется на три части, высвобождая воспламененный световой элемент красного цвета, летящий в середине осыпи дроби, демонстрируя траекторию ее полета», — объяснили принцип действия патрона в «Ростехе».

Охотничий патрон вмещает 28 граммов дроби и световой элемент массой 4 грамма. Горение дроби прекращается на дистанции 75-85 метров. Боеприпас предназначен для гладкоствольного оружия с длиной патронника более 70 миллиметров. Производитель подчеркивает, что «Шлейф-Вектор» не имеет российских и зарубежных аналогов.

Ранее главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал о создании новой модификации пулемета РПЛ-20. По его словам, концерн работает над новыми версиями пулемета под патрон 7,62 на 39 миллиметров и 5,56 на 45 миллиметров.