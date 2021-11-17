Задушивший за тунеядство родственника россиянин предстанет перед судом

В Кемеровской области предстанет перед судом обвиняемый в убийстве родственника 60-летний россиянин. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в апреле в одном из частных домов Киселевска было обнаружено тело 63-летнего россиянина без видимый признаков насильственной смерти. Позже эксперты установили, что мужчина был задушен. В кратчайшие срок подозреваемый был задержан. Он рассказал, что задушил родственника электрическим проводом, в ходе ссоры из-за тунеядства потерпевшего — тот нигде не работал, постоянно употреблял алкоголь и не помогал своей матери.

СКР возбудил и расследовал в отношении потерпевшего уголовное дело по стать 105 («Убийство») УК РФ. Обвиняемый сначала признал свою вину, и сам указал место, где был спрятан использовавшийся при убийстве провод, но позже отказался сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

4 октября сообщалось, что в Ногинске (Московская область) россиянин в ходе ссоры убил своего родственника катаной, которую хранил дома.