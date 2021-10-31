Убившего родственников мужчину выгнали из зала суда за мяуканье

В Аргентине из зала суда выгнали обвиняемого в убийстве своих родствеников мужчину, который считает себя котом, из-за мяуканья в ответ на вопросы судьи. Об этом сообщает Reuters.

Уроженец Израиля Николас Гил Перег в 2019 году жестоко убил свою мать и тетю, когда они приехали к нему в гости в Аргентину. Психиатрическая экспертиза показала, что мужчина был невменяемым.

Суд над убийцей должен был пройти 26 сентября в городе Мендоса. На заседании мужчина громко мяукал и не хотел отвечать на вопросы как человек, за что его его удалили из зала за неуважение к суду. При этом Перег просил судью разрешить ему взять с собой в психиатрическую лечебницу своих котов, однако ему в этом было отказано.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина ударил девушку отверткой из-за кота, которого она забрала во время ссоры. Сначала россиянин нанес удары девушке по лицу, а потом вонзил в живот отвертку. После он забрал питомца и скрылся. Пострадавшей вызвали скорую, после приезда медиков ее госпитализировали. В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.