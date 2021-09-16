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Россиянин убил обидевшего котенка собутыльника

Житель Калуги нанес смертельные ножевые ранения соседу, который пнул его котенка
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Фото: Pixabay

Житель Калуги убил своего собутыльника из-за того, что мужчина обидел его котенка. Он нанес обидчику колото-резаные раны, не совместимые с жизнью, об этом сообщается на сайте Следственного комитета по российскому региону.

Тело убитого было найдено в его квартире 13 сентября 2021 года. Выехавшие на место происшествия следователи установили, что смерть носила криминальный характер, и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В ходе оперативно-розыскных действий выяснилось, что у соседей произошел конфликт во дворе. Из окна своей кухни 39-летний подозреваемый увидел, что водитель едва не сбил его кота, который гулял на улице. Между мужчинами завязалась перепалка, после чего они решили помириться и совместно распить спиртные напитки.

Потерпевший поднялся в квартиру, там на кухню вышел котенок, и мужчина пнул его ногой. Калужанин разозлился и взялся за нож. Он нанес собутыльнику не менее четырех ранений. Тому удалось сбежать и закрыться в своей квартире. Раненый стал звать на помощь, но травмы оказались смертельными.

Следователи обнаружили в квартире обвиняемого кровь и другие следы преступления. В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы, россиянин заключен под стражу. Также проверяются обстоятельства и своевременность оказания медицинской помощи погибшему.

Ранее москвича отправили в колонию-поселение за убийство двух кошек. Он выбросил их с балкона девятого этажа, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина осужден по статье 245 УК РФ («Жестокое обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, повлекшем их гибель»). Он проведет в заключении один год.

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