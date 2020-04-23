Росгвардия проверит жалобу на сотрудника за жестокое обращение с животными

Росгвардия проведет проверку после поступившей в правоохранительные органы жалобы на одного из сотрудников за жестокое обращение с животными. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на пресс-службу Росгвардии и источники в ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что 21 апреля в ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково обратился 32-летний мужчина. Он утверждал, что росгвардеец жестоко обращался с его котом.

Правоохранители проводят проверку по уголовной статье о жестоком обращении с животными.

Ранее, в марте, зоозащитники из общественной организации «Зооправо» захотели наказать рэпера Алексея Долматова (Гуфа) за жестокое обращение с животными. Рэпер позволил своей собаке по кличке Гуччи покусать соседского пса и посмеялся над этим. Он вел трансляцию происходящего на своей странице в Instagram.

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