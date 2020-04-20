Росгвардия получит миллиард рублей на аппараты ИВЛ

Правительство России выделило Росгвардии почти 1,3 миллиарда рублей на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и других медицинских приборов для борьбы с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации в понедельник, 20 апреля.

Кабинет министров России выделил деньги из резервного фонда правительства на закупку автоматических анализаторов, аппаратов ИВЛ, бесконтактных термометров, дефибрилляторов и так далее. Медицинское оборудование закупается для оказания врачебной помощи пациентам с инфекционной патологией из числа военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках нацгвардии России и имеющих специальные звания полиции.

Ранее реаниматолог ответил на самые распространенные вопросы об аппаратах ИВЛ. По его словам, аппарат насыщает кровь кислородом и удаляет из легких углекислый газ за счет подачи дыхательной смеси. Оборудование используется при общей анестезии во время операций, при острой дыхательной недостаточности, травмах, инсультах, отравлениях, повреждениях головного мозга для предотвращения кислородного голодания (гипоксии).

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