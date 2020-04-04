Российским медикам выделили 10,8 миллиарда рублей за работу в условиях пандемии

Правительство России выделило 10,8 миллиарда рублей на премии медикам, которые работают в условиях пандемии коронавируса. Об заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает газета «Известия».

Других подробностей распоряжения кабмина Голикова не привела.

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Ранее 4 апреля сообщалось, что правительство выделило более 320 миллионов рублей Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) для субсидий подведомственным организациям на стимулирующие выплаты медикам, борющимся с распространением коронавируса. Деньги пойдут медицинским работникам, оказывающим помощь зараженным коронавирусом, лицам из групп риска заражения инфекцией и лицам, работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России.

По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Апрель в стране объявлен нерабочим.

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