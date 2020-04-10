Премьер-министр России Михаил Мишустин допустил выделение дополнительных средств для застрявших за границей россиян. Его слова приводятся на сайте правительства.

По его словам, если для вывоза российских туристов из-за границы потребуются дополнительные средства, то правительство их выделит. Он отметил, что люди уже начали получать первые выплаты, а министерство иностранных дел активно работает над этим вопросом.

По данным ТАСС, выплаты от правительства уже получили около четырех тысяч россиян, оставшихся за рубежом. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила дипломат, в соответствии с постановлением правительства от 3 апреля на денежную поддержку в размере 2,4 тысячи рублей на человека могут претендовать граждане, имеющие обратные билеты в период с 16 марта по 31 мая. На ребенка в возрасте до 14 лет предусматриваются выплаты в размере 1,6 тысячи рублей в день.

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Ранее представитель МИД объяснила схему вывоза граждан из-за границы во время пандемии коронавируса. По ее словам, график эвакуации россиян формируется с учетом количественных квот. Так, например, Москва может ежедневно принимать 500 человек, а региональные аэропорты — 200.

4 апреля Россия приостановила все международные авиарейсы и временно заморозила вывоз оставшихся за границей россиян. Спустя два дня, 6 апреля, авиасообщение для возвращения граждан домой было восстановлено. По данным Минтранса, эвакуироваться на родину захотели около 25,8 тысячи россиян.

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