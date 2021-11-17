В России лавина из ящиков с алкоголем накрыла рабочего склада и попала на видео

Стеллажи с алкоголем обрушились на складе в Красноярске, пострадал рабочий

В Красноярске лавина из ящиков с алкоголем накрыла рабочего склада. Инцидент попал на видео, которое опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как рабочий катит тележку по залу складского помещения. В какой-то момент ряды стеллажей с алкоголем начинают падать. Россиянин оказывается под завалами.

По информации «Подъема», рабочего, пострадавшего при обрушении, уже достали. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Владельцем склада является сеть магазинов «Разгуляйка». Предполагается, что обрушение стеллажей произошло из-за нарушения техники безопасности, указывается в Telegram-канале «Борус».

Ранее три человека пострадали при обрушении конструкции в строящемся торговом центре «На Беговой», расположенном на севере Москвы.