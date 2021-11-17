Россия и США обсудят визовые вопросы

!7 ноября в Вене пройдут консультации России и США по визовым вопросам и функционированию посольств. Об этом сообщает РИА Новости.

Переговоры пройдут на уровне директоров профильных департаментов. Отмечается, что российскую делегацию возглавит директор департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков в разговоре c агентством сообщил, что на консультациях будет рассмотрен «весь комплекс, вся совокупность вопросов, связанных с функционированием дипломатических и консульских представительств, и другие раздражители в двусторонних отношениях».

Натянутые отношения России и США отражаются на работе дипломатических ведомств обеих стран уже не первый год. Очередное напряжение произошло в августе, когда США привели состав своих диппредставительств в соответствии с новыми требованиями российского правительства. Теперь Вашингтон не может нанимать на работу в американские посольства и консульства россиян и граждан третьих государств. Комментируя сложившуюся ситуацию, посол США в России Джон Салливан отметил, что из-за данных мер численный состав американских дипмиссий в России сократится до 120 человек.

