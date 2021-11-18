Найден новый способ тушения электромобилей

В Австрии предложили тушить возгорание в электрокаре с помощью направленной струи воды. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

Авторы материала отметили, что при тушении батареи электромобиля приходится расходовать большое количество воды. Так, при возгорании Tesla в апреле в Техасе пожарные тушили огонь в течение четырех часов, потратив на это порядка 30 тысяч галлонов воды (около 113 тысяч литров). По оценке специалистов, столько воды местный пожарный департамент расходует за месяц, обычное американское домовладение — за два года. Низкая экономичность связана с тем, что пожарные обычно тушат машины с верхней части, тогда как в электрокарах батарея находится снизу.

По словам инженеров компании Rosenbauer, они нашли новый безопасный способ тушения электрокаров. Их изобретение представляет из себя плоский контейнер с крепежным механизмом, который необходимо поместить под днище горящего авто. Затем устройство пробивает загоревшуюся батарею специальным штырем и начинает через сопла нагнетать воду прямо в аккумулятор.

Как заметили представители компании, чтобы охладить батарею до безопасной температуры, требуется до тысячи галлонов воды (3,8 тысячи литров).

В конце апреля гендиректор компании Tesla Илон Маск раскрыл подробности гибели двух людей в Tesla. По его словам, во время аварии, повлекшей возгорание, автопилот на машине был отключен.