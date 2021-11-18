В центре Гамалеи призвали вакцинировать от коронавируса домашних кошек

Вирусолог Бутенко заявил, что домашних кошек нужно прививать от коронавируса

Вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, профессор Александр Бутенко выступил с призывом прививать от COVID-19 домашних кошек. Его слова в четверг, 18 ноября, передает радио «Говорит Москва».

По словам эксперта, питомцы могут быть источником заражения коронавирусом для своих хозяев.

«Есть сведения, что кошки могут болеть SARS-CoV. Собаки чувствительны в определенной степени», — уточнил Бутенко, добавив, что болеть могут и ласки, а также есть данные, что в зоопарках от людей заражались хищные животные (леопарды, львы и тигры). Вирусолог отметил, что кошки являются единственным животным, которых нужно вакцинировать в городских условиях.

Медик полагает, что если не прививать животное, нужно внимательно следить, чтобы у него не проявлялись симптомы коронавирусной инфекции.

Весной 2021 года в России зарегистрировали первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Препарат получил название «Карнивак-Ков». Выпуск начался в апреле, первая партия составила 17 тысяч доз. Срок сохранения иммунитета после прививки оценивается в полгода. В конце мая советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила о начале вакцинации животных отечественным препаратом в российских регионах.