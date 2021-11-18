Экономист объяснил болезненный рост цен на продукты в России

Рост цен на продукты во всем мире оказался примерно одинаковым, но в России он стал особенно болезненным, потому что в отличие от других европейских стран, где граждане тратят на еду 8, 10, 20 процентов дохода, россияне тратят около 56 процентов, рассказал экономист, аналитик ФГ «Финам» Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что в этих государствах продукты стоят не так дорого относительно заработных плат.

Председательница ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2021 году будет в пределах 7,4-7,9 процента. Коренев отметил, что прогноз, действительно, может оказаться верным, однако исследования показывают, что реальная инфляция, как правило, отличается от прогнозируемой примерно в два раза. Несмотря на то что цены на продукты растут во всем мире, именно для россиян эта ситуация окажется особенно болезненной, считает он.

Разница доходов и расходов

«Полагаю, инфляция будет где-то в пределах 7,5-8 процентов, поскольку значительная часть проинфляционных факторов уже себя исчерпала: рост стоимости морских контейнерных перевозок остановился, откатились и стройматериалы, ЦБ планирует повышать ставку. Все это положительно скажется на динамике инфляции. Тем не менее я не разделяю излишнего оптимизма Центробанка: в 7,4 процента мы влезем только при очень большом везении, а вот в коридор до 8 вполне можем пройти, и это уже будет довольно неплохо», — полагает Коренев.

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Продуктовая корзина дорожает ровно по тем же причинам, что и во всем мире. Прежде всего, по словам экономиста, речь здесь идет об инфляции издержек, проблемах с логистикой, удлинением цепочки поставок.

«Думаю, сейчас, когда этот клубок постепенно распутывается, инфляция снизит свои темпы. Кроме того, в нашей стране планируются и дополнительные меры в виде акциз, пошлин и прочего. По всему миру продукты подорожали где-то на 33 процента только за прошлый год, но именно для нас это особенно болезненно. Россияне тратят на еду около 56 процентов зарплаты, больше половины своего дохода. В Западной Европе эти цифры колеблются от 8 до 12 процентов, в Восточной — от 15 до 20. Больше половины дохода тратят только Россия и совсем бедные страны», — сказал экономист.

Ввиду этого, как объяснил Коренев, ощущение беспрецедентного повышения цен довольно субъективно — во всем мире продукты дорожают ровно теми же темпами, но все равно остаются значительно дешевле относительно размеров заработных плат.

«У нас все деньги тратят на ЖКХ, на еду, здоровье, и больше ничего не остается. Структура потребления другая», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В ноябре агентство Bloomberg сделало вывод, что дефицит рабочей силы в России тормозит восстановление экономики страны после пандемии. После закрытия границ в 2020 году страну покинули миллионы рабочих-мигрантов.