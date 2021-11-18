Робкий крокодил стеснялся выходить из воды и утонул

Крокодил из Китая побоялся выйти на берег и утонул

Весивший около 100 килограммов крокодил в городском округе Лючжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая побоялся выйти из воды на берег и погиб. Об этом сообщает издание Global Times.

О гибели животного написал в соцсетях сотрудник крокодиловой фермы. «Это был робкий крокодил, который нырнул в воду и отказывался выходить, так как всего боялся. В конце концов, это привело к печальному исходу», — написал он. Он подчеркнул, что впервые в жизни увидел, как крокодил утонул.

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Местный заводчик крокодилов отметил, что рептилия была очень стеснительной, и ее было легко спугнуть.

Пользователи соцсетей удивились тому, что проводящее большую часть жизни в воде животное неожиданно потеряло способность плавать. Один из них написал: «Бедное создание было буквально напугано до смерти».

По мнению экспертов, обычно крокодилы способны нырять и всплывать к поверхности воды, чтобы дышать воздухом через легкие. Редкий случай утопления мог быть связан с болезнью животного, из-за которой крокодил не мог нормально дышать.

Ранее сообщалось, что китайским рабочим, трудившимся на индонезийском острове Сулавеси, грозит до пяти лет тюрьмы за убийство крокодила. Они связали рептилию, надели на нее каску и темные очки, и стали фотографироваться с ней, после этого ее убили, приготовили и съели.

