Режиссер «Дюны» рассказал о появлении нового антагониста во второй части фильма

Режиссер Дени Вильнев подтвердил появление нового антагониста во второй части фильма «Дюна». Об этом сообщает Empire.

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По словам кинематографиста, в продолжении картины зрители увидят Фейда-Рауту Харконнена, который был важным персонажем в одноименной книге Фрэнка Герберта. Вильнев пояснил, что сознательно не стал показывать этого героя в первом эпизоде.

«Это выбор, который принял лично я. В первой части было представлено достаточно много персонажей, и было бы элегантнее оставить Фейда для второй части. Это определенно будет очень и очень важный персонаж», — рассказал Вильнев.

Фейд-Раута Харконнен — сын Абулурда Харконнена и его жены Эммы. В «Дюне» Дэвида Линча эту роль сыграл Стинг.

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В сентябре стало известно, что общие сборы «Дюны» превысили в России отметку в миллиард рублей. За второй уикенд фильм выручил 353,4 миллиона.