«Дюну» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях

Компания Warner Bros. выдвинула фильм Дени Вильнева «Дюна» на кинопремию «Оскар» в 14 категориях. Соответствующее обращение к Американской академии кинематографических искусств и наук было опубликовано на сайте корпорации.

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Речь идет о таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль второго плана», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж», «Лучший художник-постановщик», «Лучший грим и прически», «Лучший звук», «Лучшие костюмы», «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший звук» и «Лучший саундтрек».

22 октября генеральный директор компании Warner Bros. Энн Сарнофф подтвердила, что у фантастического фильма «Дюна» появится продолжение. «Если вы посмотрите фильм, вы увидите, чем он заканчивается. Я думаю, вы почти знаете ответ на этот вопрос», — сказала она. Режиссером новой части также станет Дени Вильнев.

В сентябре стало известно, что общие сборы фантастического фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева превысили в России отметку в миллиард рублей.