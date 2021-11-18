Раскрыта новая особенность iPhone 14

Следующий смартфон Apple и гарнитура виртуальной реальности получат поддержку стандарта Wi-Fi 6E. Об этом сообщает издание Appleinsider.

В раскрытой записке авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко говорится, что Apple интегрирует Wi-Fi 6E в новый iPhone 14. Данная технология также должна стать одной из особенностей будущего VR-шлема от американской компании.

Wi-Fi 6E — стандарт для расширения Wi-Fi 6, который позволяет передавать данные в диапазоне 6 гигагерц. Большая часть смартфонов, компьютеров, роутеров и прочих гаджетов работают в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц. По оценке Мин-Чи Ко, выход смартфона Apple с поддержкой данного стандарта привлечет внимание остальных участников отрасли и может вызвать дефицит оборудования.

Как отмечает Ко, Wi-Fi 6E значительно увеличивает потенциальную пропускную способность для поддерживаемых шлюзов и конечных точек. Стандарт предлагает в два или три раза больше каналов, чем Wi-Fi 6. Из-за этого апгрейда сложность производства iPhone и прочих гаджетов может увеличиться.

В начале ноября источники выяснили, что запланированный на 2022 год iPhone 14 может не получить процессор нового поколения. В этом случае флагман выйдет с модернизированной версией пятинанометрового чипа Apple A15 Bionic, который используется в iPhone 13.