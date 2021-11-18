Российский дипломат рассказал о гуманитарной помощи Афганистану

Постпред РФ при ООН Небензя: в ближайшее время мы окажем Афганистану гуманитарную помощь

Россия в ближайшее время направит в Афганистан срочную гуманитарную помощь. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует налаженное взаимодействие с местными властями и оперативные действия, предпринятые организацией в этом направлении.

«В свою очередь готовы также внести свой вклад в это общее дело. В ближайшее время направим в Афганистан продовольствие, медикаменты, товары первой необходимости», — сказал Небензя заседании СБ ООН.

Ранее Небензя призвал разморозить финансовые активы Афганистана, чтобы помочь разрешению гуманитарных проблем, которые возникли в стране. По его словам, вопросы бедности, нищеты и нехватки продовольствия в Афганистане не решены, несмотря на «бесконечные финансовые вливания и иностранное военное присутствие в течение 20 с лишним лет». Он отметил, что решить эти вопросы непросто из-за «элементарного отсутствия финансовых средств».