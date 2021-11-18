Блогера арестовали на 15 суток за пробежку по машине ДПС в Москве

Суд в Москве назначил 15 суток ареста блогеру из Прикамья Дмитрию Разбакову. Как сообщает «Вечерняя Москва», причиной стал опубликованный в Instagram ролик, на котором блогер с дымовой шашкой пробежался по машине ДПС в центре Москвы.

«Вынесено постановление о признании виновным Дмитрия Разбакова в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство” — прим. “Ленты.ру”)», — сообщил пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы. Отмечается, что Разбакова приговорили к 15 суткам административного ареста.

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Ранее блогер опубликовал в сторис Instagram видео с извинениями перед сотрудниками ГИБДД. Блогер пообещал в будущем не совершать таких поступков, как на видео. Молодой человек добавил, что в автомобиле ДПС во время записи ролика находился полицейский. После этого парень также показал в сторис кадры из полицейского участка.

18-летний Дмитрий Разбаков запостил ставшее причиной задержания видео в Instagram 14 ноября. Кадры были сняты недалеко от стен Кремля. В ролике блогер и еще один молодой человек зажгли дымовые шашки и, держа их в руках, прошлись по капоту и крыше припаркованного автомобиля ДПС.

Ранее суд приговорил блогера Руслана Бобиева и его подругу Асю Акимову к десяти месяцам лишения свободы. Причиной стало провокационное фото молодых людей рядом с храмом Василия Блаженного в Москве.