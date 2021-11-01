В РПЦ оценили дело против россиянки за фото в стрингах у Исаакиевского собора

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал уголовное дело против блогерши из Санкт-Петербурга, устроившей откровенную фотосессию на фоне Исаакиевского собора. Он отметил в беседе с РБК, что таких дел возбуждаются единицы, и это говорит о действенности нормы как превентивной меры, устанавливающей уважение к религии в России.

Представитель РПЦ подчеркнул, что церковь не заинтересована в том, чтобы по этой статье кого-либо отправляли в тюрьму. Он добавил, что фотографии выглядят как вызов общественной морали, а не только религиозной. По его словам, любой здравомыслящий человек знает, как вести себя рядом с памятниками духовного и культурного наследия, поэтому действия девушки смотрятся как сознательная провокация.

«Они исключают пребывание на площадях, в местах общественного пользования в полураздетом виде. И, конечно, эти нормы распространяются и на религиозные объекты, которые пользуются особой защитой, как имеющие религиозное, а также культурное значения для всех граждан нашего государства», — сказал Кипшидзе.

Представитель РПЦ добавил, что статья 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») касается не только православия и его духовных символов. Она защищает разные религии, что, по его мнению, соответствует европейскому правовому опыту и практике.

О задержании 30-летней блогерши стало известно 30 октября. После откровенной фотосессии на фоне собора на нее завели дело по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и оскорбляющие чувства верующих»). Фотосессия прошла летом 2020 года, однако снимки, на которых она задрала юбку и продемонстрировала оголенные ягодицы, россиянка опубликовала в социальных сетях через год, летом 2021.

31 октября девушку отпустили из зала суда. Следствие просило для девушки запрет на определенные действия, однако суд посчитал доводы неубедительными.

