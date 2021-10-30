В РПЦ назвали просмотр фильма «Последнее искушение Христа» грехом

Просмотр кинокартин об Иисусе Христе, в которых есть «намеренное искажение» его образа и содержания Евангелия, — грех для православного человека, заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Таким фильмом митрополит счел картину Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Он отметил, что в современном мире можно использовать любые средства для проповеди христианства. По его словам, это должно делаться с благоговением и уважением к евангельскому тексту.

«Чтобы не было намеренных искажений того, о чем рассказывается в Евангелии, как, например, это было в скандально известном фильме Мартина Скорсезе "Последнее искушение Христа". Такие фильмы смотреть нельзя. Такие фильмы смотреть — это значит совершать грех против Христа и против церкви», — заявил он.

Митрополит также подчеркнул, что специального запрета на изображение Христа в кинематографе нет.

Ранее Иларион заявил, что считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством. Митрополит отметил, что поддерживает решение Минкульта об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму. «Если говорить о том, что все, кто захотят, посмотрят в интернете то, что захотят, то это относится и к порнографии, и к запрещенному контенту. Это не значит, что всю эту гадость и мерзость нужно вываливать на телевидение», — сказал представитель РПЦ.