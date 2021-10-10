В РПЦ сочли фильм «Искушение» надругательством над христианством

Председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) считает фильм Пола Верховена «Искушение» надругательством над христианством и монашеством. Он заявил об этом в передаче «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

Митрополит отметил, что поддерживает решение Минкульта об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму.

«Если говорить о том, что все, кто захотят, посмотрят в интернете то, что захотят, то это относится и к порнографии, и к запрещенному контенту. Это не значит, что всю эту гадость и мерзость нужно вываливать на телевидение», — сказал представитель РПЦ, добавив, что не видел фильм, но знаком с сюжетом.

«Это будет надругательством над христианством, монашеством и католической церкви в частности. Меня как монаха очень задевает то, что в западном кинопрокате часто монашество представляется в искаженном свете», — высказался митрополит Иларион.

Об отказе в прокате фильму Верховена стало известно 18 сентября. Позже пресс-секретарь Министерства культуры России Анна Усачева объяснила, что в фильме присутствует сцена провокационного содержания, «которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. Среди других работ Верховена — картины «Робокоп», «Основной инстинкт» и «Звездный десант».