В РПЦ сочли отказ в прокате фильму «Искушение» защитой от «порнографии»

Представитель РПЦ об отказе в прокате «Искушению»: Минкульт защищает страну от порнографии

В Русской православной церкви (РПЦ) сочли отказ Минкульта в прокате фильму голландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» защитой публичного пространства от распространения «порнографии под видом кино». Такое мнение выразил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

«Считаю, что Министерство культуры в данном случае совершенно законно воспользовалось своим правом защитить публичное пространство нашей страны от распространения порнографии под видом кино. К тому же "произведения" с явной попыткой непристойного унижения символов, значимых для всех христианских конфессий», — написал Кипшидзе.

Об отказе в прокате фильму Верховена стало известно ранее 18 сентября. Позже пресс-секретарь Министерства культуры России Анна Усачева объяснила, что в фильме Пола Верховена «Искушение» присутствует сцена провокационного содержания, «которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях».

Фильм «Искушение» повествует о нравах Италии времен XVII века. По сюжету главная героиня, монахиня Бенедетта Карлини, влюбляется в новую послушницу, о чем вскоре узнают за пределами обители. Среди других работ Верховена — картины «Робокоп», «Основной инстинкт» и «Звездный десант».

