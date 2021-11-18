В Росстате уточнили долю прошедших перепись населения россиян

По разным источникам оказалось переписано около 80 процентов населения России. Долю прошедших перепись населения уточнил председатель общественного совета Росстата, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, передает ТАСС.

«За счет разных источников около 80 процентов с лишним переписано, варьируются [данные] по регионам», — сказал Клепач, отметив, что этот показатель выше, чем ожидалось во время пандемии коронавируса.

Он добавил, что массового обхода населения переписчиками сейчас нет. Россияне для переписи в основном использовали электронную регистрацию.

Ранее заместитель главы Росстата Павел Смелов сообщил, что число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан превысило 100 процентов. Он подчеркнул, что это предварительные данные, а также отметил, что в ближайшие два месяца информация будет обрабатываться.

Перепись населения в России проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 ее пришлось перенести.