В опубликованное на канале Китая письмо пропавшей теннисистки отказались верить

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон отказался верить в то, что китайская теннисистка Пэн Шуай отправила ему письмо, опубликованное на китайском государственном новостном телеканале CGTN. Его слова приводятся на сайте организации.

Саймон заявил, что письмо лишь подтверждает его опасения по поводу ее безопасности и местонахождения. Он назвал спортсменку мужественной за то, что она не побоялась рассказать об абьюзе со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Глава WTA потребовал независимых доказательств того, что Шуай находится в безопасности.

Письмо Шуай Саймону было опубликовано ранее 18 ноября. В нем она опровергла информацию о своей пропаже и попросила WTA впредь не выпускать новости без ее согласия.

3 ноября Шуай выдвинула обвинения против Гаоли в китайской соцсети Weibo. По словам теннисистки, первый раз политик вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. В 2018-м Гаоли пригласил Шуай поиграть с ним в теннис и снова заставил заняться сексом.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.