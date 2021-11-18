Отцовская кофта стала новым молодежным трендом

Отцовские джемперы на молнии в районе воротника стали популярны у молодежи

Джемперы на молнии в районе воротника, которые пользуются особой популярностью у мужчин среднего возраста, стали новым трендом у молодежи. Об этом сообщает Metro.

Журналистка издания Джессика Линдсей (Jessica Lindsay) обратила внимание на то, что несколько лет назад подобные кофты преимущественно носили люди, предпочитающие комфорт: например, отцы семейств на прогулках с детьми, болельщики во время спортивных матчей или хозяева собак. Отмечается, что такие лонгсливы чаще всего продавались в темных цветах.

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По мнению модного редактора, в нынешнем сезоне обрело популярность понятие dadcore — возвращение в моду вещей, которые обычно носят мужчины средних лет. «На растущую популярность таких кофт обратили внимание дизайнеры, поэтому сейчас в ассортименте брендов появляются джемперы ярких оттенков», — пояснила она.

Известно, что лонгсливы на молнии представлены в линейках таких марок, как Lorna, Asos, The Felted, Mango, Faux, H&M и La Redoute, NA-KD, Reformation, Zara, а также Urban Outfitters, Matalan, River Island.

В августе популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначально была распространена среди спортсменок, например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.