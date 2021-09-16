Одежда главного героя «Брата» стала трендом среди молодежи

Бежевый свитер как у персонажа из фильма «Брат» Данилы Багрова стал трендом среди молодежи

Одежда как у главного героя фильма Алексея Балабанова «Брат» Данилы Багрова стала трендом среди молодежи. Об этом сообщает Medialeaks.

Речь идет о свитере крупной вязки бежевого цвета с широким воротником с разрезом. Так, например, в Instagram появился магазин, в котором жительница Нижнего Новгорода Екатерина продает похожие изделия, связанные вручную. Их стоимость варьирует от пяти до восьми тысяч рублей. Помимо этого, свитера как у Багрова начали появляться на торговых онлайн-площадках «Авито» и Ozon.

Кроме того, многие пользователи соцсети TikTok начали публиковать ролики, в которых они показывают связанные своими руками изделия. Так, например, юзерша с никнеймом @vampirslett объяснила, что ее подруга несколько лет мечтала о свитере из фильма «Брат», в связи с чем она решила самостоятельно его связать и подарить ей.

Девушка с псевдонимом @kama_knit, в свою очередь, также продемонстрировала свитер ручной работы. «Свитер реликвия из фильма “Брат 2”. Я связала это! И я этим горжусь!» — подписала она пост.

В августе популярная в 2000-х вещь стала еще одним трендом у молодежи. Речь идет о юбке-шортах, которая изначальна была распространена среди спортсменок, например, теннисисток или хоккеисток. Создателем данной вещи считают дизайнеров американского универмага Montgomery Ward.