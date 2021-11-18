Валуев оценил возможность отставки Карпина

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев высказался о возможной отставке Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит Sport24.

«Карпин сказал о возможном уходе из сборной России на эмоциях, по-честному. Это был всплеск после обиднейшего поражения от Хорватии, его можно понять», — заявил Валуев. Он посчитал, что национальной команде не нужна постоянная смена тренеров, поэтому Карпину лучше остаться. По мнению депутата, россияне еще могут попасть на чемпионат мира в Катаре.

15 ноября Карпин признался, что может уйти из сборной России перед стыковыми матчами за выход на чемпионат мира-2022. Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с будущим.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. Соглашение со специалистом рассчитано до конца декабря. Под его руководством команда заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2022 и будет пробиваться на мундиаль через стыковые матчи.

