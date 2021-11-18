Психолог описал поведение Карпина фразой «хочет, чтобы его умоляли остаться»

Психолог о возможном уходе Карпина: хочет, чтобы все пали на колени и умоляли его остаться

Спортивный психолог Вадим Гущин поделился мнением о словах Валерия Карпина о возможном уходе с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Гущин отметил, что Карпин на самом деле не хочет самостоятельно принимать решение, а ждет реакции общественности. «Своим поведением тренер хотел добиться одной цели — чтобы вся страна умоляла его остаться», — считает специалист.

Психолог заявил, что Карпин — классический пример человека, который хочет, чтобы все сделали за него. Гущин подчеркнул, что тренер ожидает «прямую рекомендацию остаться работать со сборной».

Кроме того, специалист отметил, что Карпин с тем же успехом был бы рад, если бы его уволили. Тренер, скорее всего, согласен на все, главное — уйти от ответственности. Но нельзя отрицать, что Карпин больше хочет, чтобы «все пали на колени и умоляли его остаться».

15 ноября Карпин допустил уход из команды. Днем ранее сборная России проиграла Хорватии (0:1) и упустила шанс напрямую выйти на чемпионат мира-2022. За право сыграть на мундиале команда поборется в стыковых матчах.