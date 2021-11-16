РФС выступил с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России

Контракт главного тренера сборной России Валерия Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до 31 марта 2022 года. С таким заявлением относительно возможного ухода специалиста из национальной команды выступили в организации, передает «Чемпионат.com».

В РФС напомнили, что соглашение, заключенное с Карпиным и тренерским штабом команды, изначально содержало в себе пункт об автоматической пролонгации. Она должна была произойти в случае выхода сборной России в стыковые матчи квалификации чемпионата мира 2022 года.

Ранее во вторник, 16 ноября, о возможном уходе Карпина из сборной России высказался спортивный директор РФС Андрей Лексаков. Он призвал поддержать специалиста.

Карпин допустил уход из команды 15 ноября. Специалист подчеркнул, что для принятия окончательного решения ему понадобится неделя. Днем ранее сборная России проиграла Хорватии (0:1) и упустила шанс напрямую выйти на чемпионат мира-2022. За право сыграть на мундиале команда Карпина поборется в стыковых матчах.