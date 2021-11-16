Карпин ответил на вопрос о возвращении в «Спартак»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин порассуждал о возможности возвращения в московский «Спартак». Его слова приводит Sport24.

«Вернулся бы в "Спартак" без [владельца команды Леонида] Федуна? Нет мыслей о возвращении. Живу сегодняшним днем. Сейчас для меня личный комфорт важнее попадания в историю», — ответил на соответствующий вопрос журналистов специалист. Он добавил, что самой приятной командой, в которой он работал, был «Ростов».

15 ноября Карпин также признался, что может уйти из сборной России перед стыковыми матчами за выход на чемпионат мира-2022. Он отметил, что ему необходима неделя, чтобы определиться с будущим.

Карпин возглавил сборную России в июле этого года. Соглашение со специалистом рассчитано до конца декабря. Под его руководством команда заняла второе место в группе отбора к ЧМ-2022 и будет пробиваться на мундиаль через стыковые матчи. Тренер работал в «Спартаке» в период с 2009-го по 2014 год и дважды приводил команду к серебряным медалям чемпионата России.