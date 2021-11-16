Бывший главный тренер сборной заявил о возможности выйти на ЧМ только с Карпиным

Экс-тренер сборной России Анатолий Бышовец: если и выходить на ЧМ, то только с Карпиным

Возглавлявший сборную России по футболу в 1998 году Анатолий Бышовец рассказал об отношении к заявлению главного тренера национальной команды Валерия Карпина о возможном уходе с должности. Экс-тренер поделился мнением с «РБ Спорт».

Бышовец выразил уверенность в том, что национальная команда сможет пробиться на предстоящий чемпионат мира. Специалист подчеркнул, что потенциала и возможностей у сборной достаточно, а игроки могут бороться с серьезными соперниками в стыковых матчах. По его мнению, менять тренерский состав не стоит. «Если и выходить на ЧМ-2022, то только с Карпиным», — заявил он.

Бывший главный тренер сборной положительно оценил работу Карпина. Команда продолжает борьбу за выход в финальную стадию турнира. «Это достижение, потому что невозможно было представить тренера, который бы справился лучше, чем Карпин», — отметил специалист.

Поражение сборной России от Хорватии не позволило команде Карпина удержать лидерство в группе H. Хорваты обошли россиян и квалифицировались на ЧМ-2022 с первого места. Сборной России предстоит бороться за путевку на мундиаль в стыковых матчах.

После поражения сборной Карпин признался, что допускает уход с поста главного тренера. Он заявил, что для принятия окончательного решения ему понадобится неделя.

Карпин возглавил сборную России в июле. Соглашение специалиста рассчитано до конца декабря.