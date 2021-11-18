В Китай запустили безопасный для планеты поезд

Французский логистический оператор GEFCO запустил первый углеродно-нейтральный поезд. Он отправился из Словакии в Китай 15 ноября 2021 года. О запуске безопасного для планеты транспорта без вредных выбросов говорится на сайте компании.

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Маршрутный поезд для транспортировки товаров состоит из 41 вагона, его поездка займет три недели. За это время он проедет из словацкого Дунайска-Стреда до китайского города Сиань. По данным компании, подобный транспорт подходит для производителей, которые хотят решить вопрос с выбросами углерода при транспортировке продукции. Поезд также оборудован системой контроля температуры и целостности товаров. Таким способом GEFCO компенсирует 250 тонн выбросов CO2, образующихся во время цепи поставок по принципу «от двери до двери».

Разработку поезда в компании объяснили стремлением найти решение климатической проблемы в железнодорожной сфере. «На рынке растет спрос на более благоприятные для климата решения, особенно при перевозках на большие расстояния. В GEFCO мы рассчитываем, каким образом наши решения могут повлиять на окружающую среду, и модернизируем их, чтобы минимизировать выбросы, а также предлагаем методы для компенсации остающегося углерода», — отметили в компании.

В октябре японская компания Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (также известная как NYK Line) решила сократить воздействие водного транспорта на климат и сделать его безопасным для планеты. Для достижения цели судоходный гигант захотел в ближайшие пару лет выпустить корабли на аммиачном топливе.