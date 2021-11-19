Предполагаемого убийцу московского адвоката поймали по горячим следам

СКР: задержан подозреваемый в убийстве адвоката в Москве; он знакомый погибшего

По горячим следам задержан подозреваемый в убийстве адвоката, чье тело было найдено с ножевыми ранениями в собственной квартире на северо-западе Москвы. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По ее словам, задержанному 39 лет, он знакомый погибшего. С ним проводятся следственные действия, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте предполагаемого убийцы.

По данным следствия, вечером 18 ноября в квартире жилого дома на проспекте Маршала Жукова было обнаружено тело мужчины 1980 года рождения с ножевыми ранениями груди и шеи.

Ранее 19 ноября сообщалось, что убитый — адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры» Артем Каракаев. Его тело лежало в ванной комнате. В одной из квартир этого же дома нашли окровавленного человека в неадекватном состоянии. Его проверяют на причастность к преступлению.