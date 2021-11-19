Задержан убивший из-за детей бывшую жену россиянин

В Саратове задержан 30-летний россиянин, подозреваемый в убийстве 22-летней бывшей жены и покушении на убийство ее сожителя. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 18 ноября подозреваемый нанес бывшей жене множество колото-резаных ранений в грудь, шею и живот, а затем несколько раз ударил ножом в голову ее 37-летнего сожителя. Жертва преступления погибла на месте, мужчина был госпитализирован.

Как сообщает издание «Взгляд-инфо», у мужчины и его жертвы происходили постоянные споры из-за того, с кем после развода останутся дети. В момент убийства в доме находилась их двухлетняя дочь.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сыщики вышли на след злоумышленника. Выяснилось, что перед преступлением он забрал к себе погостить старшую четырехлетнюю дочь и перед тем, как отправиться к бывшей жене, оставил ее у знакомых.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о помещении его в СИЗО на время расследования.

8 ноября сообщалось, что в Иркутской области за покушение на убийство двух мужчин из ревности задержали россиянина.