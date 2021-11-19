В московской квартире нашли тело зарезанного адвоката

В квартире на северо-западе Москвы найдено тело мужчины с ножевыми ранениями. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

41-летнего россиянина с ранами на груди и шеи обнаружили вечером 18 ноября в доме на улице Маршала Жукова. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как уточняет ТАСС, убитый — адвокат Московской коллегии адвокатов «Манаков и партнеры» Артем Каракаев.

По данным РЕН ТВ, тело юриста обнаружили в ванной комнате. В одной из квартир этого же дома нашли окровавленного человека в неадекватном состоянии. Его проверяют на причастность к преступлению.