Сотрудница полиции убила семью ради страховых выплат

Сотрудница полиции в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Розмари Ндлову (Rosemary Ndlovu) признали виновной в убийстве родственников ради выгоды, пишет News24.

Судья Высокого суда провинции Гаутенг Рамарумо Монама (Ramarumo Monama) отметил, что 46-летняя женщина убила шесть человек. Следователи нашли доказательства того, что сотрудница правоохранительных органов нанимала киллеров, ее также обвинили в мошенничестве.

Ндлову совершала преступления с 2012 по 2017 год. Она получила после смерти членов семьи выплаты по полисам страхования жизни в размере 100 тысяч долларов (почти семь миллионов рублей). Приговор в отношении бывшей сотрудницы полиции вынесут в ноябре.

В мае стало известно, что в Сальвадоре бывший полицейский Уго Эрнесто Осорио Чавес (Hugo Ernesto Osorio Chávez) убил десятки женщин и закопал их тела в собственном дворе. Во время обысков в доме Осорио Чавеса власти обнаружили семь ям с телами женщин.