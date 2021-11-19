Россиян с долгами по алиментам захотели ограничить в поездках

Член Комитета социальной политике, депутат Светлана Бессараб заявила, что в Госдуме допускают увеличение ограничений для россиян с долгами по алиментам. В частности, им захотели запретить развлекательные поездки по России до полной уплаты средств,пишет «Газета.Ru».

Бессараб посетовала, что ограничения оказывают на должников большее влияние, чем «родительский или сыновний долг». Например, запрет на путешествия за рубеж, на управление транспортным средством, кроме тех случаев, когда они являются единственным источник дохода.

«Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею ввиду поездки развлекательного характера», — предложила депутат. Она добавила, что законодательство в области алиментов стоит ужесточить, чтобы ограничить россиян еще больше.

Ранее юрист Иван Соловьев предупредил россиян о расширении списка доходов для удержания алиментов. Теперь в перечне начнут учитывать стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, средства от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов и суммы возвращенных налогов.

В августе 2021 года стало известно, что почти шесть миллионов россиян стали невыездными из-за долгов. Каждый десятый гражданин, ограниченный в этом праве, является должником по алиментам.