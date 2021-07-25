Адвокат рассказала об изменениях при уплате алиментов

Адвокат Любовь Киселева рассказала об изменениях, которые ждут плательщиков алиментов. Как сообщает «Российская газета», правительство России подготовило новый перечень доходов, с которых удерживаются денежные средства на несовершеннолетних детей.

По словам юриста, речь идет о расширении перечня доходов, получаемых с имущества. Она отметила, что ранее таковым признавалась лишь сдача в аренду или предпринимательская деятельность, например, систематическая продажа или покупка недвижимости.

«С точки зрения налогового законодательства любая продажа имущества является доходом, но, по семейному законодательству, это требовалось доказать в судебном порядке. Теперь продажа квартиры также будет считаться доходом и с вырученных средств будут взыскиваться алименты без необходимости предоставления дополнительных доказательств», — пояснила Киселева.

Адвокат также отметила, что алименты не будут взыскиваться с доходов россиян, которые стоят на учете в центрах занятости или получают пособия, как малоимущие. Ранее этот вопрос решался индивидуально через суд. Она заключила, что в новом перечне присутствуют все актуальные доходы, с которых можно или нельзя взыскивать средства на содержание несовершеннолетних.

Ранее в Совете Федерации разработали законопроект об аресте до 15 суток за неуплату алиментов бывшим супругам. Уточняется, что законопроект был разработан главой комитета Совфеда по экономической политике Андреем Кутеповым. Аресту предусмотрена альтернатива в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, указано в нем.

