В России запретили ряд аниме-сериалов

Роскомнадзор заблокировал почти две тысячи ссылок на сайты с жестокими аниме-сериалами

Роскомнадзор (РКН) заблокировал и добился удаления в России почти двух тысяч ссылок, которые вели на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, содержащие большое количество жестоких сцен, сообщили «Известиям» в ведомстве.

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«Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — пояснили в РКН. При этом отмечается, что в 2020 году не было сделано таких заключений.

В ведомстве подчеркнули, что в запрещенных видеороликах демонстрируются нанесение тяжких увечий, несовместимых с жизнью, а также содержится ряд сцен насилия и расчленения тел. В Роскомнадзоре считают, что подобный контент является нежелательным для просмотра подростками, поскольку он может оказать привести к негативному воздействию на их детскую несформированную психику, а также привести к их идентификации с персонажами аниме.

Ранее стало известно, что в Воронежской области в городе Лиски священник освятил магазин аниме «Сихон». Священник подчеркнул, что аниме — это вид искусства, в котором важна не форма, а идея, которая заложена в нем.