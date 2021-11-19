В России запретили ряд аниме-сериалов

Роскомнадзор (РКН) заблокировал и добился удаления в России почти двух тысяч ссылок, которые вели на сайты с мультипликационными произведениями и аниме-сериалами, содержащие большое количество жестоких сцен, сообщили «Известиям» в ведомстве.
«Просмотр несовершеннолетними данных сериалов может оказать существенное негативное воздействие на детскую несформированную психику, а агрессивная модель поведения главных героев аниме (популярного среди подростков вида мультипликации) может восприниматься подростками как правильная, выигрышная, уверенная и надежная», — пояснили в РКН. При этом отмечается, что в 2020 году не было сделано таких заключений.
В ведомстве подчеркнули, что в запрещенных видеороликах демонстрируются нанесение тяжких увечий, несовместимых с жизнью, а также содержится ряд сцен насилия и расчленения тел. В Роскомнадзоре считают, что подобный контент является нежелательным для просмотра подростками, поскольку он может оказать привести к негативному воздействию на их детскую несформированную психику, а также привести к их идентификации с персонажами аниме.
Ранее стало известно, что в Воронежской области в городе Лиски священник освятил магазин аниме «Сихон». Священник подчеркнул, что аниме — это вид искусства, в котором важна не форма, а идея, которая заложена в нем.