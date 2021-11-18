Американского конгрессмена отстранили за анимированное «расчленение» оппонентки

Сенатора-республиканца Пола Госара, представлявшего штат Аризона, отстранили от должности за публикацию в соцсетях. Об этом пишет Associated Press.

Республиканец опубликовал видеоролик-пародию на аниме-сериал «Атака Титанов». В мультфильме Госара герой с его лицом убивает конгрессмена-демократа Александру Окасио-Кортез, а затем нападает с мечами на президента Джо Байдена.

Сторонники Демократической партии настаивают, что мультфильм призывает к насилию в отношении представителей власти и может привести к беспорядкам на улицах. Сенаторы-республиканцы в ходе дебатов заявляли, что ничего страшного в кровавой анимации не было.

За отстранение Госара проголосовали 223 члена палаты, против — 207. Теперь сенатора подвергнут публичному порицанию и лишат постов в энергетическом и надзорном комитетах.

В октябре прошлого года Окасио-Кортес, ставшая самой молодой конгрессвумен США, призывала составлять списки чиновников, поддерживавших действующего президента Дональда Трампа во время выборов 2020 года и в годы его пребывания у власти.

