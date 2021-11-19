По делу бывшего сенатора Арашукова отобрана коллегия присяжных

Мосгорсуд с шестой попытки отобрал коллегию присяжных, которая рассмотрит дело бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других фигурантов дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из подсудимых Александр Самухов.

В состав коллеги вошли 33 присяжных. Первое заседание суда пройдет 24 ноября.

По делу экс-сенатора проходят 20 человек. По версии следствия, отец и сын Арашуковы создали преступную группировку для хищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Также экс-сенатора обвиняют в организации убийств представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова в 2010 году. Отца и сына Арашуковых задержали в январе 2019 года.