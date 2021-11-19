В Белоруссии назвали причину отключения энергоблока атомной электростанции

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) был отключен из-за поступления некорректного сигнала, который привел к срабатыванию автоматической защиты. Причину отключения назвала пресс-служба Министерства энергетики республики в Telegram-канале.

По данным ведомства, работу всей системы станции осуществляет и регламентирует автоматизированная система, которая в постоянном режиме обеспечивает обработку одновременно большого массива данных и импульсов, поступающих с датчиков оборудования. В результате одного из сигналов блок был отключен автоматически.

«Вы все прекрасно понимаете, Белорусская атомная станция — насколько это масштабный современный объект. На станции установлено высокотехнологичное оборудование», — указали в Минэнерго. Отмечается, что в ходе диагностики все оборудование было признано исправным и вскоре энергоблок будет снова запущен.

17 ноября первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) был отключен от сети после срабатывания автоматики. По информации ведомства, отключение одного из блоков произошло утром в 10:33 (совпадает с московским), радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения в норме.