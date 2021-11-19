Стилистка раскрыла главные ошибки при выборе нижнего белья

Модный эксперт раскрыла главные ошибки, которые покупатели совершают при выборе нижнего белья. Соответствующий материал публикует The Sun.

Дизайнер бренда Marks & Spencer Сузи Дженкинсон (Soozie Jenkinson) заявила, что во время шопинга важно приобретать правильный размер вещей. «Многие люди покупают чересчур маленькие утягивающее комплекты в надежде, что они будут лучше корректировать тело. На самом деле они подчеркнут все недостатки фигуры — то же самое произойдет и с обычным бельем», — пояснила она.

Стилистка добавила, что очертания правильно подобранного комплекта не будут заметны под одеждой. По ее словам, по этой же причине лучше покупать белье нейтральных цветов, среди которых — черный, бежевый, белый, серый, молочный.

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Дженкинсон также порекомендовала заранее продумать наряд, под который будет надето нижнее белье. Так, для облегающей одежды из тонких тканей лучше выбирать бесшовные изделия. В то же время при выборе моделирующих шорт и корсетов она посоветовала учитывать мероприятия, которые планируют посетить читатели издания.

«Обязательно проанализируйте, будете вы танцевать, сидеть или стоять, а также где именно состоится вечеринка. Во многом от это зависит то, какую модель белья вы выберете. Рекомендую покупать белье из дышащих тканей!» — высказалась специалистка.

Ранее, в марте, эксперт Федора Сумкина перечислила главные ошибки женщин при выборе нижнего белья под одежду. Во-первых, очертания нижнего белья не должны быть заметны под брюками. Вдобавок специалистка объяснила, что необходимо избегать брюк с заниженной талией, чтобы колготки и нижнее белье не были видны при наклоне и в сидячем положении.