Тренер сборной по биатлону описал работу с командой фразой «это просто перебор»

Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов: то, что происходит, это просто перебор

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов поделился мнением о работе с национальной командой. Его слова приводит Sports.ru.

Шашилов рассказал о том, что задумался об уходе с занимаемой должности. «Да хоть сейчас. То, что происходит, это просто перебор», — такой фразой он описал работу с командой.

«Не хочу терять ни друзей, ни спортсменов», — поделился тренер, отметив, что это связано с изменением мировоззрения. По мнению Шашилова, многие с самого начала не понимали, зачем он согласился возглавить женскую сборную. «Мне проще самому приехать на сбор — или со своим составом, или помочь тренеру сборной», — предложил возможный вариант дальнейшего сотрудничества специалист.

В прошедшем сезоне лучший результат женской сборной под его руководством — победа в эстафете на седьмом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. В личных гонках высшим достижением стало четвертое место Светланы Мироновой в гонке преследования на пятом этапе в Оберхофе.

Шашилов находится на позиции старшего тренера женской национальной команды с 2020 года. До этого специалист занимал должность главного тренера сборной Свердловской области по биатлону. Его неоднократно обвиняли в том, что он незаслуженно берет в сборную спортсменок из своего региона.