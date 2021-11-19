Человечеству предрекли встроенные в мозг приборы виртуальной реальности

Приборы виртуальной реальности (VR), встроенные в мозг человека, могут появиться через 50-100 лет или раньше, считает автор проекта цифровых двойников Viperson Роман Душкин. Такой прогноз он дал в разговоре с «Лентой.ру» в рамках проекта «КиберРеальность».

Специалист заявил, что в будущем человечество будет использовать технологии, похожие на изобретения из британского научно-фантастического сериала «Черное зеркало»: его герои обладали специальными чипами, с помощью которых могли записывать все происходящее перед глазами. По мнению Душкина, очень скоро подобные нейроинтерфейсы, позволяющие выходить в виртуальную реальность без какого-либо дополнительного оборудования, появятся и в реальной жизни.

«VR-гарнитуры будут изначально встроены в каждого человека на уровне нейроинтерфейса — с выводом информации прямо на зрительную кору, то есть минуя глазные нервы. Это идеальный вариант, но до этого еще достаточно долго. Может быть, лет 100, может, 50», — предрек он. При этом специалист отметил, что технологии развиваются настолько стремительно, что встроенные приборы виртуальной реальности могут появиться и через десять лет.

Ранее основатель и глава американской компании Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса под названием Horizon Workrooms. При помощи шлема виртуальной реальности пользователи смогут имитировать командные собрания и общение.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает о том, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают людям в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.