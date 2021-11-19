Госдеп США осудил Китай за обстрел филиппинских судов снабжения в спорных водах

Государственный департамент США осудил действия Китая, связанные с обстрелом из водометов филиппинских судов снабжения в спорных водах Южно-Китайского моря у архипелага Спратли. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на официального представителя госдепа Неда Прайса.

США выразили поддержку Филиппинам и подчеркнули, что в этой ситуации стоят на стороне своего союзника. «Эскалация напрямую угрожает региональному миру и стабильности, приводит к росту напряжения в регионе, посягает на свободу судоходства в Южно-Китайском море, которая гарантирована международным правом», — подчеркнул Прайс.

Сообщается, что инцидент произошел, когда филиппинцы направлялись на Вторую отмель Томаса. Филиппинские корабли везли продукты военным на острове, когда береговая охрана КНР обстреляла их из водомета, вынудив прекратить свою миссию.

Ранее Вашингтонский центр стратегических и международных исследований заявил в своем докладе, что власти Китая платят рыбакам для закрепления своего присутствия в спорных территориальных водах вокруг архипелага Спратли в Южно-Китайском море и ежедневно отправляют туда 300 кораблей ополчения. В США утверждают, что КНР выдает рыбакам топливные субсидии в размере 24 175 юаней (3700 долларов США) в день.

Территория островов Спратли оспаривается шестью государствами: Вьетнамом, КНР, Китайской Республикой (Тайвань), Малайзией, Филиппинами и Брунеем. В районе островного архипелага находятся значительные запасы нефти и газа: в одном лишь районе архипелага Рид-Бэнк насчитывается около 50 триллионов кубометров природного газа и свыше пяти миллиардов баррелей нефти.

30 августа Управление морской безопасности Китая заявило, что все иностранные суда обязаны сообщать о местонахождении при входе в «китайские» территориальные воды. Речь идет об акваториях Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Теперь иностранные корабли обязаны докладывать китайской администрации свой позывной, а также передавать информацию о перевозимых грузах.